Согласно итогам анализа сервиса, предложение поддерживают 40% мужчин и 39% женщин, против высказались 45 и 40% соответственно

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Около 40% россиян поддерживают возврат к восьми- и десятилетнему обучению в школах страны, и примерно столько же выступают против данной инициативы. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Ранее в Общественной палате РФ предложили вернуться к системе 10-летнего школьного обучения. По мнению председателя комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко, возврат к системе восьми- и десятилетнего обучения в школе, а также сокращение срока учебы в вузах помогло бы снизить в России средний возраст рождения первого ребенка.

"За возврат к восьми- и десятилетке в школах - 40% россиян, против - 42%, а 18% затруднились с ответом. Среди родителей школьников идея получила большую поддержку: 46% - за, 34% - против и 20% затруднились ответить", - говорится в результатах опроса.

Согласно итогам анализа, предложение поддерживают 40% мужчин и 39% женщин, против высказались 45 и 40% соответственно. При этом среди родителей школьников гендерный разрыв более выражен. Большинство отцов (51%) поддерживают идею сокращения срока обучения, в то время как среди матерей уровень поддержки значительно ниже - 40%. Против инициативы высказались 31% отцов и 38% матерей.

Аналитики также отметили, что среди молодежи до 35 лет идею поддерживают лишь 34%, среди 35-45-летних - 32%, в то же время в возрасте от 45 лет за возврат к восьми- и десятилетнему образованию выступают большинство респондентов (57%). Аналогичная тенденция наблюдается и среди родителей учеников: из числа тех, кто младше 45 лет, идею поддерживают 38%, а среди родителей старше 45 лет - 59%.

Опрос проводился во всех округах России с 15 по 20 августа 2025 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов.