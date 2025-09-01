Наиболее популярным чат-ботом у школьников стал ChatGPT

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Большинство школьников в России используют нейросети в качестве помощника в учебе. При этом четверть учащихся использует искусственный интеллект для общения, свидетельствуют результаты исследования сервиса онлайн-опросов Anketolog.ru, которые имеются в распоряжении ТАСС.

В опросе с согласия родителей приняли участие 1 886 российских школьников от 8 до 15 лет.

"Используют нейросети 62% опрошенных школьников. Причем 17% отметили, что используют ИИ регулярно. Чаще всего школьники пользуются нейросетями: для помощи в учебе - 63%; развлечений - 51%; поиска информации - 45%; создания текстов, проектов - 31%; общения - 25%", - говорится в результатах исследования.

Наиболее популярным чат-ботом у школьников стал ChatGPT (67%). Также российские школьники используют Google Gemini (20%), DeepSeek (18%) и голосовые помощники, например, Алису или Марусю (8%), уточняется в итогах исследования.

Аналитики также отметили, что более половины (54%) ребят пользуются нейросетями в мессенджере, например, в Telegram. Треть - на официальных сайтах, и 31% - в приложениях.