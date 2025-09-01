По данным исследования онлайн-кинотеатра совместно со Skyeng, 50% из них составляют зрители от 18 до 25 лет

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Кинокартины на языке оригинала предпочитают смотреть всего 13% пользователей онлайн-платформ, при этом 50% из них - зрители от 18 до 25 лет. Это следует из данных исследования онлайн-кинотеатра Kion совместно со Skyeng, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Большинство (59%) россиян до сих пор предпочитают смотреть кино в дубляже. Тем не менее растет доля зрителей, которые выбирают просмотр кино в оригинале: 13% уже смотрят фильмы и сериалы на иностранном языке, а еще 19% смотрят его с русскими субтитрами. Почти 27% россиян признались, что используют просмотр фильмов и сериалов на иностранном языке как способ прокачать уровень языка, ровно столько же выбирают вместо этого занятия с преподавателями", - указано в исследовании.

Контент на языке оригинала предпочитают смотреть зумеры (18-25 лет): 50% опрошенных смотрят сериалы в оригинале, а также короткие вертикальные ролики (20%). Их любимые жанры - детективы (28%) и фантастика (19%). Миллениалы (26-40 лет) предпочитают смотреть контент только на русском: 46% смотрят контент только в дубляже, а без субтитров обходятся всего 3%. Чаще всего они выбирают полнометражные фильмы (36%) и комедии (38%). "Поколение X (41-55 лет) почти не смотрит фильмы в оригинале (6%), представители этого поколения предпочитают полнометражное кино (43%) и документальные фильмы (18%)", - указано в исследовании.

Академический директор Skyeng Анастасия Екушевская назвала фильмы и сериалы оптимальным способом подтянуть язык, при этом важно правильно выбрать формат. "Если вы только начинаете изучать язык по кино, начните смотреть уже знакомые вам фильмы с субтитрами на нужном языке: это снизит стресс и позволит сконцентрироваться на новых словах", - сказала она ТАСС.

Опрос проводился в преддверии 1 сентября. В нем приняли участие более 1 200 человек старше 18 лет из городов-миллионников России.