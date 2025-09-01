Размер помощи составляет 10 тыс. рублей на каждого ребенка

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Отдельные категории семей первоклассников Чукотского автономного округа могут воспользоваться единовременной материальной помощью в размере 10 тыс. рублей. На эти цели в 2025 году направлено около 1 млн рублей, получить матпомощь можно до декабря, сообщили ТАСС в окружном правительстве.

"Размер выплаты при поступлении ребенка из малоимущей многодетной и/или малоимущей неполной семьи в первый класс - 10 тыс. рублей. На реализацию этой меры поддержки в 2025 году в региональном бюджете предусмотрено порядка миллиона рублей", - рассказали в правительстве Чукотки.

Данная мера поддержки уже доказала свою востребованность среди жителей региона - в 2024 году единовременная материальная помощь предоставлена 51 семье на сумму 550 тыс. рублей. Помимо этой выплаты, многодетным семьям региона независимо от уровня доходов в беззаявительном порядке предоставляется ежегодная выплата на одежду и обувь. Ее размер составляет 10 тыс. рублей на каждого ребенка.