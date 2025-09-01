Глава комиссии по направлению "Физическая культура и спорт" Дмитрий Миляев отметил, что идет сбор предложений от регионов

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Обеспечение доступности спорта для всех граждан РФ является главной целью комиссии Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт" на 2026 год. Об этом сообщил глава комиссии, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

1 сентября исполняется 25 лет с момента создания Государственного совета РФ. На сегодняшний день в него входит 22 комиссии, председателями которых являются главы российских субъектов. Госсовет РФ - конституционный государственный и консультативно-совещательный орган, формируемый президентом РФ в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, а также определения приоритетных направлений развития государства.

"Сейчас в фокусе - подготовка к Совету по детско-юношескому спорту, сбор предложений от регионов и выработка мер по привлечению внебюджетного финансирования в отрасль. Для повышения эффективности мы создали профильные рабочие группы и сформировали четкий план на 2026 год. Это позволяет глубоко прорабатывать каждую проблему и вносить реальный вклад в достижение национальных целей, делая спорт доступнее для всех граждан России", - цитирует слова Миляева пресс-служба правительства Тульской области.