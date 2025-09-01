Учебное заведение оснащено всем необходимым для эффективного обучения и развития индивидуальных способностей учащихся

УЛАН-УДЭ, 1 сентября. /ТАСС/. Дети села Баянгол в Баргузинском районе Бурятии пошли в новую школу - проект по ее строительству в 2024 году поддержал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Новое здание рассчитано на 176 мест, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Алексей Цыденов.

"В День знаний открыли очередную новую школу на 176 мест в селе Баянгол Баргузинского района. Она построена по президентскому нацпроекту "Образование", - сообщил глава республики.

В июле прошлого года во время рабочей поездки премьер-министра в Бурятию Цыденов попросил помочь с реализацией проекта стоимостью 640 млн рублей. Новая школа заменила старую, которая была признана аварийной - ее возвели еще в середине прошлого века. По оценкам специалистов, состояние здания не позволяло провести капитальный ремонт.

Новое учебное заведение оснащено всем необходимым для эффективного обучения и развития индивидуальных способностей учащихся. В просторном двухэтажном здании, состоящем из пяти блоков, расположены просторные кабинеты, спортивный и актовый залы, пищеблок и обеденное помещение, а также библиотека.