Матвиенко: Петербург по праву гордится идущими в ногу со временем учителями

Председатель Совета Федерации назвала обучение "непростой работой", требующей терпения и настойчивости

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербург по праву гордится сильными учителями, которые, сохраняя верность традициям отечественного образования, идут в ногу со временем. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравительной телеграмме по случаю Дня знаний, направленной в комитет по образованию Санкт-Петербурга.

"В школах и образовательных учреждениях Санкт-Петербурга сосредоточен огромный интеллектуальный потенциал. Город по праву гордится сильными педагогическими кадрами, учителями и преподавателями, которые, сохраняя верность традициям отечественного образования, идут в ногу со временем, активно осваивают новые программы и методы обучения, дарят юным петербуржцам тепло своих сердец. Выражаю искреннюю признательность всем наставникам за преданность профессии", - отметила Матвиенко, ее слова приводит пресс-служба СФ.

Также она назвала обучение "непростой работой", требующей терпения и настойчивости.

"Дорогие учащиеся! Вы - будущее российского государства. Приобретенные вами за годы учебы знания и навыки будут способствовать укреплению и дальнейшему процветанию нашей страны", - добавила Матвиенко.