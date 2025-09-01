Всего в регионе обучаются более 38 тыс. школьников

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Крупнейшая в Горно-Алтайске гимназия №3 открылась для более чем 2 тыс. школьников после ремонта, проведенного после пожара в июне. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Республики Алтай Андрей Турчак.

"Огонь уничтожил кровлю. Серьезно пострадал третий этаж - от огня, дыма и воды. За лето строители сделали все, чтобы учебный год начался вовремя", - сказал он. Глава региона поблагодарил подрядчика за оперативный ремонт, коллектив гимназии и волонтеров за подготовку школы к началу учебного года.

Турчак добавил, что всего в регионе обучаются более 38 тыс. школьников, из которых 3 тыс. - первоклассники. В связи с Днем знаний Турчак поздравил детей, учителей и родителей с праздником.

Пожар в здании гимназии произошел ранним утром 9 июня на площади 1 тысячи квадратных метров, никто не пострадал. Запланированные в учреждении экзамены прошли на других площадках.