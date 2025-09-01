Премьер-министр России пожелал ученикам, студентам, преподавателям и родителям удачи, здоровья, благополучия

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил учеников, студентов, преподавателей и родителей с Днем знаний и началом учебного года, отметив влияние учащихся на современное развитие экономики и достижение технологической независимости.

"Сегодня торжественные линейки проводятся в тысячах школ, колледжей, техникумах и вузах по всей стране. Для миллионов первоклассников и первокурсников звучит первый звонок, начинается новый этап в жизни. <...> Современное развитие экономики, повышение конкурентоспособности отраслей, достижение технологической независимости во многом зависит от наших талантливых ребят. Тех, кто сейчас только открывает для себя мир знаний и науки", - говорится в поздравлении председателя правительства, опубликованном на сайте кабмина.

Правительство сегодня активно работает в этом направлении, в том числе в рамках реализации национального проекта "Молодежь и дети". В стране строятся современные кампусы, создается сеть передовых школ, открываются образовательно-производственные центры, проводятся олимпиады и творческие конкурсы. Мишустин отметил, что для учеников и студентов это время личного роста, освоения предметов, приобретения необходимых навыков будущей профессии.

"Задача педагогов - помочь воспитанникам раскрыть свои способности, показать, что учеба - это серьезный труд, который потребует внимания, старания и дисциплины. В этот праздничный день хочу выразить огромную признательность учителям и преподавателям за компетентность, ответственность, верность своему признанию", - добавил председатель кабмина.

Он также пожелал ученикам, студентам, преподавателям и родителям удачи, здоровья, благополучия. "Пусть новый учебный год станет годом достижений и открытий", - заключил Мишустин.

1 сентября в России отмечается День знаний - праздник начала нового учебного года, установленный указом президиума Верховного Совета СССР от 15 июня 1984 года.