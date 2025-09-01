Синоптик заявил, что в Москве в сентябре ожидается затяжное бабье лето

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что метеорологическая осень придет лишь во второй половине месяца

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Период бабьего лета, когда температура воздуха значительно превышает климатические характеристики, затянется в столице в сентябре, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Особенно комфортной ожидается первая половина месяца, когда столбики термометров в Москве будут постоянно стремиться к 20-градусной высоте, что на 5 градусов выше нормы, а общее количество осадков будет отставать от климатического графика в 2-3 раза, и не превысит 1/5 от месячного объема небесной влаги. Это указывает на большое количество погожих дней и затяжное бабье лето", - написал синоптик в Telegram-канале.

Он отметил, что метеорологическая осень, которая по многолетним наблюдениям наступает в столице 2 сентября, придет лишь во второй половине текущего месяца, что продлит метеорологическое лето как минимум на две недели.