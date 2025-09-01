Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что высокий уровень подготовки - это прежде всего заслуга педагогов и образовательных организаций

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Правительство России продолжает работать над созданием условий для доступности образования в любом уголке страны. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"Правительство России продолжает создавать условия, чтобы образование мог получить каждый - как в крупных городах, так и в самых отдаленных уголках страны", - говорится в сообщении со ссылкой на слова Чернышенко.

Вице-премьер также напомнил, что 1 сентября по всей стране свои двери открывают почти 85 тыс. учебных заведений. В школы, колледжи и университеты пойдут более 26,5 млн ребят, из них порядка 1,5 млн - первоклассники.

Чернышенко отметил, что высокий уровень подготовки - это прежде всего заслуга педагогов и образовательных организаций. Отдельные слова благодарности вице-премьер выразил отечественным вузам. "МГУ, Санкт-Петербургский государственный университет, Финансовый университет и многие другие по праву считаются флагманами высшего образования не только в России, но и в мире. С каждым годом все больше иностранных студентов выбирают своей альма-матер именно ваши высшие учебные заведения. У нас большие планы на будущее", - приводятся слова Черынешко в сообщении.

Вице-премьер напомнил, что по поручению президента РФ Владимира Путина идет работа над Стратегией развития образования до 2036 года. Она объединит все образовательные уровни и позволит непрерывно сопровождать профессиональный и творческий рост каждого человека на протяжении всей жизни.