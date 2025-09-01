В центре уточнили, что также на площадке и рядом с ней будут представлены образцы высокотехнологичной продукции территории особого развития "Патриотическая"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Центр "Воин" с 3 по 9 сентября впервые развернет свой павильон на выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках X юбилейного Восточного экономического форума во Владивостоке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе центра.

"Наш военно-спортивный городок - это не просто место для демонстрации умений, а живое пространство, где каждый гость сможет почувствовать себя частью большой команды, освоить важные военно-прикладные навыки и укрепить связь с традициями служения Родине. Филиалы центра "Воин" представлены в 21 регионе России, в том числе на Дальнем Востоке - в Бурятии, Якутии, Хабаровском, Камчатском краях и на Сахалине. На площадке будут работать курсанты и инструкторы из этих и многих других регионов. Любой желающий сможет пройти мастер-классы, ознакомиться с работой Центра "Воин", чтобы понять, какой уровень подготовки он получит, придя в наш филиал. В соответствии с поручением президента России Владимира Путина до 2030 года, отделения Центра "Воин" появятся во всех субъектах страны", - сказал вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, председатель набсовета центра "Воин" Юрий Трутнев.

Павильон центра "Воин" будет поделен на несколько зон. В зоне первой помощи и тактической медицины гости изучат сердечно-легочную реанимацию и прием Геймлиха, научатся накладывать жгут и турникет, освоят алгоритм эвакуации раненого с поля боя. В специальном тире посетители смогут проверить свои навыки стрельбы из разных видов лазерного оружия, а также пневматических винтовок от концерна "Калашников". Здесь же они научатся разбирать и собирать автоматы АК-74М и АК-12, пистолеты Макарова, Ярыгина и Лебедева.

"Инструкторы центра "Воин" обучат гостей управлять наземным дроном, а также БПЛА на симуляторе и в специальном кубе. А тренеры и призеры Российского союза боевых искусств Приморского края проведут мастер-классы и показательные выступления по карате, самбо, тхэквондо и кикбоксингу", - добавили в пресс-службе.

В центре уточнили, что также на площадке и рядом с ней будут представлены образцы высокотехнологичной продукции территории особого развития "Патриотическая", включая современный снегоболотоход, электроэндуро, инновационные FPV-дроны и БПЛА самолетного типа, бронежилеты, тепловизионные прицелы, турникеты и системы радиоэлектронной борьбы.

Х Восточный экономический форум пройдет в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой станет "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланированы более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер.