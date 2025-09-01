Прием заявок проходит до 15 октября

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Сразу два конкурса по линии президентской поддержки общественных инициатив стартовали 1 сентября, итоги будут подведены в начале следующего года. Об этом сообщает пресс-служба Фонда президентских грантов.

"1 сентября стартовали сразу два конкурса по линии президентской поддержки общественных инициатив. Некоммерческие организации из всех регионов страны могут подать свои социальные проекты на первый конкурс Фонда президентских грантов 2026 года. Прием заявок проходит на сайте президентскиегранты.рф до 15 октября", - говорится в сообщении.

Также представители сообщества защитников природы, экологические НКО, заповедники и национальные парки могут представить свои идеи на конкурс Президентского фонда природы 2026 года. Тематики подаваемых инициатив должны быть связаны с сохранением биологического разнообразия.

"Это в первую очередь проекты, которые способствуют сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, мест их обитания. Также это проекты по развитию кадрового потенциала сообщества защитников природы, благотворительной и волонтерской деятельности на базе особо охраняемых природных территорий, эколого-просветительские проекты", - отмечается в сообщении. Подать заявку можно на сайте президентскийфондприроды.рф до 30 сентября.

В пресс-службе добавили, что 3 и 5 сентября в 12:00 (по московскому времени) во "ВКонтакте" пройдут прямые эфиры с генеральным директором Фонда президентских грантов и председателем правления Президентского фонда природы Ильей Чукалиным. Они будут посвящены старту обоих конкурсов.

Кроме того, в сентябре для участников обоих конкурсов в ряде регионов пройдут очные семинары. Также в сентябре-октябре для участников стартует обучающая программа Фонда президентских грантов "От идеи - к настоящим изменениям!". На онлайн-занятиях вместе с тренерами представители НКО смогут доработать свои идеи до уровня полновесных проектов.

Об итогах конкурсов

Итоги обоих конкурсов будут подведены в начале 2026 года, тогда же смогут стартовать поддержанные проекты.