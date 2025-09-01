Сложная метеорологическая обстановка складывается в Алтайском крае и горных районах Республики Алтай

НОВОСИБИРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Грозы с крупным градом и штормовым ветром до 25 м/с и более ожидаются в нескольких регионах Сибирского федерального округа с 1 по 4 сентября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

"1 сентября на востоке Новосибирской области сильный дождь. В Томской области сильный дождь <...> ветер 15-20 м/ с. <...> В Алтайском крае сильный и очень сильный дождь, сильный ливневый дождь, гроза, град, ветер 25 м/с и более. <...> В центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве сильный и очень сильный дождь, гроза, крупный град, ветер 25 м/с и более", - говорится в сообщении.

Наиболее сложная метеорологическая обстановка складывается в Алтайском крае и горных районах Республики Алтай, где возможны осадки в виде мокрого снега. В Кемеровской области сильные дожди и грозы прогнозируются на юге региона с ветром до 20 м/с. В Иркутской области неблагоприятные погодные условия ожидаются 2 и 4 сентября - ливни и грозы охватят преимущественно южные районы региона.

Пресс-службы ГУ МЧС России в регионах выпустили предупреждения о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального характера. "Возможно подмытие и падение опор ЛЭП, подтопление и повреждение трансформаторных подстанций, нарушение работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличение количества ДТП", - говорится в сообщении ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Экстренные службы рекомендуют гражданам переждать непогоду в капитальных строениях с закрытыми окнами (включая балконы), избегать нахождения под деревьями и рекламными щитами, а автомобили парковать вдали от слабоукрепленных конструкций (в гаражах или на безопасных участках).