В Екатеринбурге умерла гендиректор Недели моды

Причину смерти Надежды Матюхиной не сообщили

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор Недели моды Надежда Матюхина умерла в Екатеринбурге, сообщили ТАСС организаторы.

"С сожалением подтверждаем, что в субботу, 30 августа, генеральный директор проекта Неделя моды в Екатеринбурге Надежда Матюхина ушла из жизни", - рассказали организаторы.

Причина смерти не сообщается, о времени и месте прощания сообщат дополнительно. "Уход Надежды - большая утрата для семьи, близких и команды проекта", - добавили организаторы.

Надежда Матюхина основала и руководила Неделей моды, первый показ проекта состоялся в 2014 году. Мероприятия Недели моды проходят в Екатеринбурге дважды в год - весной и осенью. Участниками последнего 20 сезона стали порядка 70 российских дизайнеров и студентов вузов. Главной целью проекта является развитие индустрии моды в России, популяризация российских брендов и поддержка молодых специалистов.