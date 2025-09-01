Спикер Госдумы поблагодарил учителей, помогающих раскрыть способности и таланты детей

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем знаний и поблагодарил учителей за их труд. Об этом указано на сайте нижней палаты парламента.

"Спасибо всем, кто вкладывает душу в развитие детей, помогает раскрыть способности и таланты, добиться результатов и реализовать свой потенциал. С началом учебного года, дорогие друзья! Желаю успехов и всего самого доброго", - сообщил Володин.

Он отметил, что во время учебы в школе "ребенок познает мир, находит друзей, обретает учителей, которые на протяжении многих лет своим примером учат мыслить и рассуждать, прививают любовь к Родине, ее богатой истории и культуре".