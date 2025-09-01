По словам главы региона, благодаря федеральным органам власти и регионам-шефам восстановлены десятки школ и детских садов в городах и районах Луганской области

ЛУГАНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил жителей республики с Днем знаний и поблагодарил педагогов, которые участвовали в специальной военной операции (СВО). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"В этот торжественный день также хочу поблагодарить наших учителей, которые не просто передают знания, а вкладывают душу в каждого ребенка. Знаю, что среди вас есть и те, кто прошел через серьезные испытания в зоне специальной военной операции и снова вернулся к профессии. Таких в республике порядка 140 человек. Вы - пример мужества, преданности любимому делу и любви к Родине. Спасибо за это!" - написал Пасечник.

По его словам, благодаря федеральным органам власти и регионам-шефам восстановлены десятки школ и детских садов в городах и районах Луганской области. Педагогов и учеников республики ждут комфортные классы, спортзалы и библиотеки, оснащенные новым оборудованием и качественной мебелью.

В новом учебном году за парты в регионе сядут более 8 тысяч первоклассников. "Для малышей это особенный и волнительный день. Пусть первый школьный звонок откроет для них интересный мир знаний, ярких впечатлений и знакомств с новыми друзьями", - отметил он.

Глава ЛНР пожелал успешного и плодотворного учебного года, новых и интересных открытий.