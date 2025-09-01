Мэр подчеркнул, что после летних каникул учеба вновь становится главным делом в жизни детей и их педагогов

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных школьников с началом нового учебного года и пожелал им успехов в учебе.

"Поздравляю московских школьников, студентов, педагогов и родителей с Днем знаний! Первое сентября - праздник, открывающий двери в прекрасный мир творчества, добра и удивительных открытий", - написал мэр в своем канале в Мах.

Он подчеркнул, что после летних каникул учеба вновь становится главным делом в жизни ребят и их педагогов. В этом году впервые за парты в столице сядут свыше 100 тыс. юных москвичей. "Желаю им и всем школьникам города здоровья, радости и огромных успехов в учебе и жизни", - добавил мэр.

1 сентября в школы, детские сады и колледжи Москвы придут больше 1,6 млн детей и подростков. Для них открываются 34 новых школы и детских сада. Завершена полная реконструкция 51 здания по программе "Моя школа", где будут учиться 35 тыс. ребят. Торжественные линейки по случаю старта учебного года в столице проходят на улице только для первоклассников, для учеников всех остальных классов они организованы внутри зданий.