Глава РПЦ напомнил, что в новом учебном году нужно не только получать полезные навыки, но и стремиться к внутреннему совершенствованию

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в День знаний поздравил учащих и учащихся духовных учебных заведений и пожелал им усердия, крепости сил и бодрости духа. Текст патриаршего поздравления опубликован на сайте Русской православной церкви.

"Сердечно поздравляю всех вас с началом учебного года. Ныне перед вами открывается очередной этап интеллектуального и духовного поприща, прохождение которого имеет целью приобретение новых ценных знаний. В этот период каждый из вас призван не только получать полезные навыки, но и работать над собой и стремиться к внутреннему совершенствованию. Желаю всем вам, учащим и учащимся, крепости телесных и душевных сил, бодрости духа, терпения, усердия и помощи Вседержителя в предстоящих трудах", - говорится в тексте поздравления.

Патриарх напомнил слова царя Соломона о том, что "начало мудрости - страх Господень; а благоговение к Богу - начало разумения". "Помните, что благоговейный трепет перед Святыней и желание следовать воле Владыки всяческих - необходимые условия для приобретения истинных знаний, способных укрепить в вере и в непреткновенном шествии за Христом", - подчеркивается в поздравлении.