Изменений в перечне противопоказаний к управлению автомобилем не произошло

Серьезные проблемы со зрением и определенные психические заболевания и ранее являлись противопоказаниями, уточнил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Серьезные проблемы со зрением и определенные психические заболевания и ранее являлись противопоказаниями к управлению транспортом, изменений в перечне противопоказаний к управлению автомобилем по сути не произошло. Об этом сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Обновленный перечень противопоказаний, с которыми нельзя садиться за руль, вступил в силу с 1 сентября, он был закреплен постановлением правительства РФ в апреле. В нем был уточнен список психических расстройств: в него добавлены "общие расстройства психологического развития", к которым относятся, в частности, аутизм, синдромы Аспергера и Ретта.

"Перечень противопоказаний к управлению автотранспортом уточнен, приведен в соответствие международной классификации болезней 10-го пересмотра. По сути изменений не произошло, и серьезные проблемы со зрением и определенные психические заболевания уже являлись противопоказаниями к управлению транспортом", - сказал Кузнецов.