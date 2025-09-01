Эксперт Софронов: после школы не стоит сразу садиться за домашнее задание

Важно дать себе время переключиться и отдохнуть, указал специалист по социальной работе ресурсного центра "Отрадное" столичного департамента труда и социальной защиты населения

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Здоровый сон, сбалансированное питание, а также прогулки на свежем воздухе помогут школьникам плавно войти в учебный режим и снизить стресс. А после школы не стоит сразу садиться за домашнее задание, считает специалист по социальной работе ресурсного центра "Отрадное" столичного департамента труда и социальной защиты населения Иван Софронов.

"Период адаптации у каждого школьника проходит по-своему. Несмотря на это, есть ряд универсальных рекомендаций. Поначалу будет трудно менять привычный образ жизни, но если рано засыпать и вставать, спать не менее восьми часов, то уже через несколько дней организм сам привыкнет к новому режиму", - прокомментировал Софронов.

Он подчеркнул, что после возвращения из школы не стоит сразу садиться за домашнее задание - лучше дать себе время переключиться и отдохнуть. После интенсивного учебного дня мозг может быть перегружен. Небольшой перерыв позволит расслабиться, снизить уровень стресса и повысить продуктивность. Причем, по словам специалиста, эффективному учебному процессу могут помочь даже социальные сети, если использовать их с умом.

"В интернете можно найти множество образовательных сообществ и блогов. Но важно помнить, что в гаджетах не следует проводить более двух часов в день. Цифровая гигиена поможет сохранить концентрацию и снизить информационную перегрузку", - отметил Софронов.

Специалист добавил, что совместное выполнение домашнего задания также способно сделать учебу более увлекательной. "Можно договориться с одноклассником или другом сделать "домашку" в библиотеке, коворкинге или у кого-то дома. Если один из вас лучше понял тему, пусть объяснит другому. Проговаривание вслух - отличный способ лучше понять и запомнить новую информацию", - пояснил он.

Еще одна рекомендация специалиста - оборудовать комфортное рабочее место дома. Это должно создать настроение и ощущение "личного безопасного пространства", где можно как отдохнуть, так и изучить учебные материалы. "Обустрой комнату как творческий кабинет своей мечты. Например, расставь на полке любимые книги, развесь картины, постеры или гирлянды", - заключил Софронов.

Советы старшеклассникам

Профориентолог столичного центра "Профессии будущего" Ирина Лисицына рекомендовала учащимся старших классов постараться объективно оценивать свои силы. "Важно проанализировать свои энергетические ресурсы, например, в какое время суток ты продуктивнее. Стоит определить, какие предметы или темы вызывают интерес, а также осознать доступные источники поддержки: ими могут быть друзья, репетиторы или онлайн-курсы, которые помогают справляться с нагрузкой", - сказала эксперт в разговоре с ТАСС.

Чтобы превратить абстрактные желания в четкие ориентиры, вместо общей задачи учиться лучше, можно создать карту целей, визуально оформив планы на год. "Раздели цели на три ключевые категории, первая - академические задачи, например, подтянуть английский язык. Затем добавь личные цели - допустим, получить спортивный разряд по плаванию. И обязательно включи профессиональные ориентиры - например, попробовать программирование на онлайн-курсе",- отметила профориентолог.

Лисицына советует подросткам попробовать адаптивную систему организации дня, которая сочетает структуру и свободу. Эффективным решением может стать блочное планирование, когда день делится на смысловые отрезки: учебные, досуговые и творческие, но без жесткой привязки ко времени. "Попробуй применить правило 70/30: основную часть времени (70%) посвятить обязательным задачам, а оставшиеся 30% оставить для спонтанных занятий по настроению", - сказала она.

В пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты добавили, что ребятам, которые пока не определились с профессией, можно попробовать профориентацию. Московский центр инновационных кадровых сервисов "Профессии будущего" позволит погрузиться в мир профессий через иммерсивную экскурсию с посещением 5D-кинотеатра и познакомиться с востребованными специальностями с помощью инновационных сервисов, а также пройти профтестирование с индивидуальной консультацией. На площадке центра можно пообщаться с представителями московских колледжей, которые расскажут об особенностях профессий и системе обучения, организуют профессиональные пробы по выбранным направлениям в течение года и пригласят на экскурсии в компании-партнеры.