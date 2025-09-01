Дождь возможен только 6 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Синоптики Приморского УГМС во время проведения Восточного экономического форума во Владивостоке ожидают теплую, ясную и без осадков погоду. Как рассказал ТАСС глава "Примгидромета" Борис Кубай, сильный дождь возможен только 6 сентября в субботу.

Период аномальной жары в Приморском крае, когда температура в некоторых районах достигает плюс 37 градусов, с небольшими перерывами длится с 24 июня. Региональный гидрометцентр регистрировал температуру воздуха выше среднего климатического значения на 7 градусов.

"Наш долгосрочный прогноз, который мы давали на прошлой неделе, подтверждается. Во Владивостоке во все дни проведения ВЭФ дождей не будет. Начиная с завтрашнего 2 сентября и до 5 сентября будет сухо и по летнему тепло. Только в субботу 6 сентября возможен сильный дождь, который вызовет проходящий атмосферный фронт", - сообщил Кубай.

Ранее начал работу сайт с прогнозами погоды и фактической метеоситуацией на площадках Восточного экономического форума (ВЭФ). На ресурсе размещены и будут актуализироваться прогнозы погоды для нескольких точек Владивостока, включая остров Русский, где пройдет ВЭФ.

Х Восточный экономический форум пройдет в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой станет "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланировано более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер.