По данным опроса аналитического центра, гордость за Россию у ее граждан растет благодаря достижениям страны за последние 10-15 лет, которые связаны с развитием и укреплением ее позиций

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Более половины граждан России (61%) заявили, что за последний год стали больше гордиться достижениями, богатством и народом страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованные на сайте организации.

"6 из 10 россиян говорят, что в последний год стали гордиться своей страной больше, и показатель устойчиво высок на протяжении замеров с 2023 г. <...> Гордость за Россию многогранна, она складывается из разных пластов. Чаще всего наши сограждане гордятся достижениями и богатством страны, считая Россию великой, сильной державой, с мощной армией, большой территорией, природными ресурсами. Среди ответов звучат также культура, наука, образование, спорт", - говорится в исследовании.

Отмечается, что гордость за Россию у ее граждан растет благодаря достижениям страны за последние 10-15 лет, которые связаны с развитием и укреплением ее позиций. "В числе главных поводов для гордости - развитие производства и импортозамещение, успехи в медицине и науке, развитие инфраструктуры и армии. Особое место занимают крупные события и проекты: Олимпиада в Сочи, Чемпионат мира по футболу, строительство Крымского моста. Присоединение новых регионов и поддержка Донбасса для многих также стали значимыми событиями последних лет", - уточняется в исследовании.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" провели 26 мая 2025 года. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.