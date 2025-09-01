Ожидается температура воздуха до минус 1 градуса

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Заморозки до минус 1 градуса прогнозируют синоптики ночью 1-2 сентября в Курганской области, объявлено штормовое предупреждение, сообщили в региональном гидрометцентре.

"Штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Ночью 1-2 сентября местами по Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы: ноль - минус 1 градус", - говорится в сообщении.

Днем в регионе ожидается переменная облачность, без осадков, потеплеет до плюс 20 градусов.