МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. ДОМ.РФ запустил федеральный образовательный модуль по цифровым компетенциям для колледжей, говорится в сообщении госкомпании.

"Цифровая академия ДОМ.РФ запустила федеральный образовательный модуль по развитию цифровых навыков у студентов колледжей, обучающихся по направлению строительства. Слушатели познакомятся с современными технологиями для девелопмента, такими как информационное моделирование, дополненная реальность, искусственный интеллект, а также освоят цифровые инструменты, используемые на разных стадиях жизненного цикла проекта", - отмечается в сообщении.

Пилотный модуль стартует сразу в пяти регионах России: на базе Колледжа строительства и профессиональных технологий (Калининградская область), Ульяновского колледжа градостроительства и права (Ульяновская область), Якутского коммунально-строительного техникума (республика Саха (Якутия)), Кореновского политехнического техникума (Краснодарский край) и Йошкар-Олинского строительного техникума (республика Марий Эл). Программа рассчитана на шесть месяцев и встроена в образовательный процесс в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) и профстандартами.

"Проект является одним из мероприятий "дорожной карты" по подготовке кадров для строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2035 года, утвержденной правительством Российской Федерации", - отметил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

Участниками станут студенты второго курса и старше. В рамках модуля они изучат материалы Цифровой академии ДОМ.РФ по направлениям "Технологии информационного моделирования", "Искусственный интеллект в строительстве" и "Цифровизация строительной отрасли". Дополнительно предусмотрены практические занятия с цифровыми сервисами и платформами, вебинары с экспертами ДОМ.РФ и разбор реальных кейсов из отрасли. Для студентов и колледжей участие в программе бесплатное.