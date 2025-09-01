Самые высокие пенсии по старости зафиксированы на Чукотке (41,6 тыс.), а самые низкие - в Кабардино-Балкарии (19,4 тыс.), отмечает издание

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Разрыв в суммах пенсий, которые выплачиваются пожилым, в России достиг рекорда, составив 22 тыс. рублей. Об этом пишут "ИзвестияИзвестияИзвестия" со ссылкой на данные Социального фонда России (СФР) по итогам первого полугодия 2025 года.

Самые высокие пенсии по старости зафиксированы на Чукотке (41,6 тыс.), а самые низкие - в Кабардино-Балкарии (19,4 тыс.).

По данным газеты, максимальная пенсия в регионе в 2,2 раза превысила минимальную, в то время как средий показатель в России находится на отметке 25 тыс. рублей. Издание называет причинами такой ситуации с дифференциацией пенсий различия в доходах и местные надбавки.

В СФР отметили зависимость между региональной экономикой, уровнем зарплат в регионе и уровнем пенсий. Таким образом, чем выше зарплаты в субъекте, тем пенсии больше.