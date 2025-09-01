Собянин открыл школу на юге столицы, реконструированную по московскому стандарту

Мэр поздравил учащихся с Днем знаний

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в День знаний открыл здание школы №1770 в районе Нагатинский Затон на юге столицы, реконструированное по программе "Моя школа".

"Поздравляю вас с Днем знаний. Желаю успехов в новом году, новых друзей, новых знаний. Старая школа стала новой школой. Новые классы, новые лаборатории, новое оборудование, новая мебель. И выглядит стильно. Не зря год ждали", - сказал Собянин ученикам школы.

Мэр пообщался с ребятами, узнал об их впечатлениях от обновленной школы и сделал с ними фотографию на память. Школьники в ответ поблагодарили главу города за новую школу и возможности, которые теперь стали им доступны.

Как сообщается в материалах мэрии, в День знаний впервые свои двери открыли 34 новых здания для порядка 14 тыс. школьников и 4,8 тыс. дошкольников.

В новом учебном году в школах, детских садах и колледжах Москвы будут обучаться свыше 1,6 млн воспитанников, школьников и студентов. В первые классы московских школ придут порядка 100 тыс. детей.

Местами в дошкольных группах обеспечены дети жителей города, чьи родители изъявили желание отдать ребенка в детский сад.

К началу учебы была подготовлена 571 образовательная организация: детские сады, школы, колледжи и учреждения дополнительного образования, подведомственные департаменту образования и науки города Москвы.

В летние месяцы 2025 года был проведен текущий ремонт свыше 1,2 тыс. зданий школ и детских садов, а также благоустройство на 64 территориях образовательных организаций.

Также к началу нового 2025/2026 учебного года во всех образовательных учреждениях созданы надлежащие условия для организации питания детей.