На соревновании рассмотрят проекты в рамках новых тем, утвержденных наблюдательным советом ИРИ

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Институт развития интернета (ИРИ) начал прием заявок на новый конкурс детского контента. Проекты можно подать до 30 сентября 2025 года по направлениям "Видеоконтент" и "Программные продукты", сообщили ТАСС в пресс-службе ИРИ.

"Долгие годы проекты для детско-подростковой аудитории были лишены регулярного и последовательного финансового участия со стороны государства. С 2022 года ИРИ начал поддерживать проекты для зрителей дошкольного и школьного возраста. <…> Сегодня же мы видим резкий рост спроса со стороны детей и родителей на качественный российский детский контент, как развлекательный, так и образовательный. Понимая необходимость стимулировать индустрию к производству детских анимационных и художественных проектов, а также игр, мы и запускаем отдельный конкурс", - рассказал генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский, его слова привели в пресс-службе.

По направлению "Видеоконтент" на конкурс можно подать игровые и анимационные проекты, состоящие не менее, чем из двух единиц контента. При этом они должны быть размещены в онлайн-кинотеатрах. По направлению "Программные продукты" принимаются игры и (или) дополнения к ним для мобильных устройств. Мобильная версия обязательна, дополнительно допускается адаптация игр для размещения и использования на платформах ПК и сайтах.

На конкурсе рассмотрят проекты в рамках новых тем, утвержденных наблюдательным советом ИРИ специально для этого конкурса: "В команде лучше, чем одному", "Полезные навыки для маленького человека", "Опасные игры", "Родная страна", "Семья и семейные ценности - вначале род, потом Родина", "Герои наших дней и поводы для гордости", "Возможности для самореализации и развитии в России", "Будь собой", "Образ будущего".

Поддержанные ИРИ проекты должны выйти не позднее 29 октября 2027 года. Результаты будут известны не позднее 20 марта 2026 года.