В Мариуполе 29 школ открылись для обучения в очном формате

Во всех школах организовано горячее питание, организовано водоснабжение, сообщил мэр города Антон Кольцов

МАРИУПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Все 29 открытых для работы в очном формате школ Мариуполя ДНР обеспечены водоснабжением. Несмотря на дефицит воды в ДНР, для учеников будет организовано и горячее питание, сообщил мэр города Антон Кольцов.

"Мы в этом году 1 сентября 29 школ открыли в обычном формате, в очном формате. <...> Во всех школах организовано горячее питание, организовано водоснабжение во всех школах, все материально-технические вопросы решены. Школы оснащены учебниками необходимыми. Все ребята сегодня приступили к учебе", - сказал Кольцов журналистам.

Он рассказал, что побывал на торжественной линейке в школе №10, которая была полностью восстановлена. Регион-шеф Тульская область открыла там профориентационные классы для учеников, добавил глава Мариуполя.