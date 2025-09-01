Самолет способен садиться на неподготовленные площадки

УФА, 1 сентября. /ТАСС/. Башкирия получила первый для республики транспортно-пассажирский самолет ТВС-2МС. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Пи Эм Ай Аэро".

ТВС-2МС - то глубокая модернизация легендарного Ан-2, получившая современный турбовинтовой двигатель. Самолет серийно производится в России с 2016 года, он способен садиться на неподготовленные площадки. Воздушное судно подходит для выполнения авиационных работ и перевозки пассажиров в труднодоступных регионах.

"В Уфу прибыл первый для Республики Башкортостан транспортно-пассажирский самолет ТВС-2МС. Поставка воздушного судна стала результатом успешного сотрудничества компании-дистрибьютора "Пи Эм Ай Аэро", авиакомпании "Лайт Эйр" и Региональной лизинговой компании Республики Башкортостан", - отметили в пресс-службе.

Генеральный директор компании-дистрибьютора "Пи Эм Ай Аэро" Кирилл Александров назвал поставку самолета знаковым событием для всех участников проекта. "Мы не просто поставили технику, а вместе с партнерами заложили основу для обновления парка региональной авиации: открыли для ТВС-2МС новую республику и впервые включили воздушное судно в лизинговый портфель региона", - приводятся его слова в сообщении.

По словам генерального директора авиакомпании "Лайт Эйр" Дмитрия Торопова, самолет позволит расширить спектр оказываемых услуг, а также нарастить объемы авиационных работ и пассажирских перевозок. "В настоящий момент завершены все необходимые организационные процедуры: сертификация технической базы и подготовка экипажа. Ожидается, что в ближайшее время воздушное судно будет введено в сертификат эксплуатанта, после чего мы приступим к его коммерческой эксплуатации", - процитировали его в пресс-службе "Пи Эм Ай Аэро".

Как отметила министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Светлана Верещагина, сделка по приобретению воздушного судна открывает новые возможности для развития бизнеса, улучшения экономической ситуации в регионе и повышения его инвестиционной привлекательности. "Я уверена, что новое воздушное судно станет надежным помощником для нашего партнера-перевозчика и обеспечит безопасные и комфортные перелеты", - приводятся ее слова в сообщении.

Проект модернизации самолета Ан-2 в ТВС-2МС реализуется производителем "Русавиапром" (Новосибирск) и дистрибьютором "Пи Эм Ай Аэро".