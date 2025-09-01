К обучению в образовательных организациях кластера с 1 сентября приступили 725 человек

КЕМЕРОВО, 1 сентября. /ТАСС/. Кластер транспортной отрасли федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети" открылся в Кемеровской области, базовой организацией выбран Кемеровский профессионально-технический техникум. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

"К обучению в образовательных организациях кластера с 1 сентября приступили 725 ребят. Они освоят технологию машиностроения; организацию перевозок и управление на транспорте; техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей; техническую эксплуатацию подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; эксплуатацию транспортного электрооборудования и автоматики; монтаж, техническое обслуживание, эксплуатацию и ремонт промышленного оборудования. Кроме того, студенты смогут получить рабочие профессии мастера по ремонту и обслуживанию автомобилей, мастера слесарных работ, слесаря по ремонту строительных машин, машиниста дорожных и строительных машин", - говорится в сообщении.

В состав кластера также вошли Кемеровский аграрный техникум имени Г. П. Левина, Березовский политехнический техникум, Сибирский политехнический техникум, Юргинский техникум агротехнологий и сервиса, Мариинский политехнический техникум, Беловский политехнический техникум, Томь-Усинский энерготранспортный техникум. Для обучающихся были закуплены современные измерительные приборы, станки, обучающие стенды. Навыки управления техникой студенты будут отрабатывать на тракторах и специализированном грузовом транспорте.

Кластера транспортной отрасли стал 12-м кластером федерального проекта "Профессионалитет" в регионе. Особенностью учебных программ "Профессионалитетаа" является их практико-ориентированная направленность. В их разработке приняли участие представители ряда профильных компаний региона.