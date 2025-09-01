В Забайкалье с 1 сентября открылись семь новых школ

Это рекордное число для регионов Дальнего Востока

ЧИТА, 1 сентября. /ТАСС/. Сразу семь новых школ открылись в Забайкальском крае в День знаний. Это рекордное количество для регионов Дальнего Востока, сообщили в пресс-службе правительства Забайкалья.

"Семь новых школ появились в Забайкальском крае в 2025 году - на всем Дальнем Востоке это рекордное количество школ, которые открывают двери для учеников в один день. Современные учебные заведения появились в поселках Дарасун, Атамановка, Агинское и Забайкальск, селах Смоленка и Засопка, а также в городе Нерчинске. Кроме того, в регионе капитально отремонтированы к новому учебному году 11 школ", - говорится в сообщении.

Школу на 800 мест в Нерчинске построили в рамках национального проекта "Образование". Здание спроектировано с учетом всех современных требований. Кабинеты размещены так, чтобы минимизировать пересечение младших и старших классов. Внимание также уделено инклюзивному обучению - в школе создан отдельный класс для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Остальные школы были возведены в рамках программы "Дальневосточная концессия". Они рассчитаны на 250-560 учеников. Школу в Дарасуне назовут в честь Ивана Игнатьевича Крюкова - жителя села, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, участника Парада Победы 1945 года. Школе в Агинском присвоят имя Героя России Эдуарда Норполова, погибшего в ходе специальной военной операции.

Новое здание школы в Забайкальске позволит переселить коллектив преподавателей и учеников средней школы №2, которая до этого работала в три смены. А в современную школу в Атамановке переедут дети, которые ранее занимались в приспособленных помещениях - в бывшем плодопитомнике и в детском саду.

Отмечается, что новые школы оборудованы современными лабораториями для занятий по физике и химии, токарными станками и швейными машинами для уроков технологии. Школа в Смоленке будет работать по спортивно-патриотическому направлению - дети смогут заниматься в различных секциях, также здесь появится кружок Юнармии.