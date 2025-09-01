Осадки будут минимальными

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Теплая погода установится в Санкт-Петербурге в первую декаду сентября. В дневные часы ожидается около 20 градусов и выше, осадки будут минимальными, сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

"Уже с сегодняшнего вечера погоду в нашем регионе начнет определять антициклон, который принесет нам отличную погоду. Тепло, а это дневные температуры в Санкт-Петербурге за плюс 20 градусов, намечается практически на всю первую декаду сентября. Осадков будет очень мало", - отметил Колесов.

Первое сентября началось в городе с облачной, но относительно теплой погоды - в утренние часы столбик термометра показывал плюс 15 градусов.