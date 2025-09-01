Мэр города Антон Кольцов поблагодарил все регионы-шефы за помощь в подготовке школ к началу учебного года

МАРИУПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Три школы к уже открытым 29 дополнительно будут введены в строй после восстановления в Мариуполе в течение года. Об этом сообщил мэр города Антон Кольцов.

"В этом году [регион-шеф] Тульская область нам подарит еще одну школу. Это 57 школа в Орджоникидзевском районе. А всего в течение года плюс к тем 29 школам, которые сегодня стартовали, будет у нас еще введено в строй три школы", - сказал Кольцов журналистам.

Он поблагодарил все регионы-шефы Мариуполя за помощь в подготовке школ города к началу учебного года.