Во время летних профилактических работ на системе теплоснабжения проведены перекладка трубопроводов с применением современных технологий

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства полностью завершили проведение испытаний теплосетей в ходе подготовки к новому отопительному сезону в столице. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"К работе в осенне-зимний период готовы свыше 9 тыс. км магистральных и 9,2 тыс. км разводящих сетей. Они обеспечивают теплоснабжение более 74 тыс. зданий, в том числе свыше 34 тыс. жилых домов. В настоящее время сотрудники ПАО "МОЭК" завершили подготовительные мероприятия в полном объеме", - сказал Бирюков.

По его словам, организация испытаний теплосетей - одно из основных направлений подготовки к отопительному сезону. "Главная задача - заранее выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон. На первом этапе проводятся гидравлические испытания, во время которых устанавливается давление, превышающее рабочее. Затем - температурные испытания: в магистрали подается теплоноситель с максимальной температурой - 145 градусов. Таким образом, имитируется повышенная нагрузка в зимние пики холодов", - добавил заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства уточнил, что во время летних профилактических работ на системе теплоснабжения проведены перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.