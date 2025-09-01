Филиалу Нахимовского училища в Мариуполе присвоили имя генерал-майора Гудкова

На церемонии присутствовали главком ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев, мать дважды Героя России и представители властных структур ДНР

МАРИУПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Почетное наименование дважды Героя Российской Федерации генерал-майора Гудкова Михаила Евгеньевича присвоено филиалу Нахимовского военно-морского училища (НВМУ) в Мариуполе. В училище состоялась торжественная церемония, на которой присутствовали главком ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев, мать дважды Героя России и представители властных структур ДНР, передает корреспондент ТАСС.

"Михаил Евгеньевич [Гудков] был боевым офицером и истинным патриотом Отечества, примером чести, большого личного мужества. Он достойно прошел путь от командира взвода до заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом. Он считал высочайшей честью и гордостью для себя служить морской пехоте Военно-морского флота. Морские пехотинцы под его командованием всегда воевали доблестно, дерзко. Несмотря на сложность решаемых задач, всегда добивались успеха", - сказал главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев, отметив, что имя генерала навечно вписано в боевую летопись Вооруженных сил и ВМФ России.

Он уточнил, что идея о присвоении почетного наименования принадлежит президенту России Владимиру Путину. Ее поддержал министр обороны РФ Андрей Белоусов. В ходе своей речи адмирал Моисеев также отметил, что открытый год назад филиал Нахимовского училища в Мариуполе "уже по праву считается одним из лучших учебных заведений в Южном федеральном округе и Новороссии".

"Уверен, [что] все стоящие здесь воспитанники Нахимовского училища будут с гордостью и честью нести имя дважды героя России генерала Гудкова. <…> Будьте достойны героического наследия Военно-морского флота [РФ], приумножайте славу Нахимовского военно-морского училища. От всей души желаю вам крепкого флотского здоровья, успеха в учебе и новых побед во славу России и ее Военно-морского флота", - обратился он к воспитанникам училища.

В ознаменование присвоения филиалу НВМУ почетного наименования состоялось открытие памятной доски в честь генерал-майора Михаила Гудкова. Помимо этого, семья Гудкова передала в музей училища его курсантские погоны.

Гудков родился 11 января 1983 года Украинске (ДНР), в 2000-м году окончил школу и стал курсантом Новосибирского военного института. В Приморье прошел путь от командира воздушно-десантного взвода до командира десантно-штурмового батальона. Участник боевых действий на Северном Кавказе и в Сирии. С 24 февраля 2022 года в должности командира 155-й отдельной бригады морской пехоты принимал участие в специальной военной операции. В марте 2025 года Гудков получил назначение на должность заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом России. Президент РФ Владимир Путин сообщил ему о назначении на встрече с моряками АПЛ "Архангельск". Михаил Гудков погиб 2 июля во время боевой работы в курском приграничье.