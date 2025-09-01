Доля предельно-допустимой концентрации составила 13,4

ОРЕНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Экологи зафиксировали многократные превышения предельно-допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в атмосферном воздухе Оренбурга и Бузулука в прошедшие выходные, сообщается на сайте Экологической службы Оренбургской области.

"В рамках реагирования сотрудниками Бузулукской спецлаборатории осуществлен выезд в Бузулук. Произведен отбор проб: точка один - в районе жилого дома на ул. Летняя, 30; юго-западнее МУП "ВКХ". При отборе зафиксированы следующие значения показателей: сероводород, доля ПДК - 13,4", - сказано в сообщении.

По данным службы, в еще одной точке этого же микрорайона Бузулука замеры показали 4,2 ПДК по сероводороду.

В Оренбурге 30 и 31 августа экологи также зафиксировали превышения норм ПДК по сероводороду в атмосферном воздухе. Значения были от 2,5 до 4,6 выше допустимого.