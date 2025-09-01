Губернатор Андрей Воробьев отметил, что в этом году в регионе за парты сели более 1,1 млн школьников

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Двадцать шесть новых школ и 15 детских садов открыли в Московской области в первый день нового учебного года. Еще порядка 60 школ и 17 детских садов заработали после капитального ремонта, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Сегодня мы открыли 26 новых школ и 15 детских садов, еще 57 школ, два колледжа и 17 садов - после капитального ремонта по президентской программе. Еще шесть школ заработают до конца этого года. Везде стараемся создавать современные и комфортные условия для учебы и развития каждого ребенка", - написал он в своем Telegram-канале.

Воробьев добавил, что в этом году в Подмосковье за парты сели более 1,1 млн школьников, из них 103 тыс. - первоклассники.

В День знаний Воробьев посетил гимназию им. Е. М. Примакова в Одинцовском округе. Он пожелал школьникам успехов и побед. "Ребята, пусть этот учебный год будет наполнен открытиями, вдохновением, добрыми делами и яркими победами! Учитесь, мечтайте, верьте в себя, а мы вас во всем поддержим", - добавил губернатор.