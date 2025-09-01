В Мелитополе открыли колледж культуры и искусств

В учреждении уже проходят обучение около 300 студентов

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Колледж культуры и искусств открыли в Мелитополе при поддержке Министерства культуры Запорожской области, передает корреспондент ТАСС с места событий. Ранее учебное заведение было одним из структурных подразделений Мелитопольского многопрофильного колледжа, а теперь стало отдельным юридическим лицом.

"Стоило больших усилий открыть колледж культуры и искусств, так как существовало только отделение при Мелитопольском многопрофильном колледже. Такое творческое отделение. По инициативе Министерства культуры Запорожской области, его выделили теперь в отдельное юридическое лицо, в самостоятельное учебное заведение. Там учится достаточно большое количество студентов. Среди творческих специальностей, которые сейчас уже открыты, это и хореографическое мастерство, и хоровое искусство, и вокальное искусство, и театральное мастерство, библиотечное дело", - сообщила журналистам и.о. министра культуры региона Светлана Назина.

В колледже уже проходят обучение около 300 студентов.

"На сегодняшний день у нас порядка 300 детей. Из них 100 человек - это наши первокурсники. У меня прекрасные первокурсники, они очень талантливые, очень яркие, очень неординарные, очень крылатые. Это те дети, которые пришли уже в суверенное образовательное учреждение", - сказала журналистам директор Мелитопольского колледжа культуры и искусств Ирина Барыкина.

Мелитопольскому колледжу культуры и искусств, правопреемником которого является новое учебное учреждение, в текущем году исполнилось 95 лет.