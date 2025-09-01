Максимальная стоимость проекта оценивается в 52,1 млрд рублей на момент ввода в эксплуатацию

ТОМСК, 1 сентября. /ТАСС/. Начало строительства будущего межвузовского кампуса мирового уровня объявили в Томске. Ввод объекта запланирован на 2030 год, сообщили в пресс-службе обладминистрации.

Кампус международного уровня в Томске, по последним данным, планировалось начать строить в 2026 году. Из федерального бюджета на этот проект выделено 18 млрд рублей. Предельная стоимость проекта оценивается в 52,1 млрд рублей на момент ввода в эксплуатацию. Кроме того, власти Томской области зарезервировали землю для строительства второй очереди межвузовского кампуса мирового уровня, где смогут проживать еще 4 тыс. студентов.

"На площадке будущего томского межвузовского кампуса, расположенной на ул. Тургенева, рядом с ОЭЗ "Томск", начаты подготовительные работы. Создание кампуса осуществляется в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" президентского нацпроекта "Молодежь и дети". Компания-концессионер - ООО "Томский студенческий кампус" - объявила о начале строительства", - сказано в сообщении.

Работы проводит генеральный подрядчик "Национальная инфраструктура" - компания, созданная для реализации проекта Газпромбанком и ГК "Гранит". Сейчас генподрядчик в рамках начала строительно-монтажных работ вышел на площадку для проведения подготовительных мероприятий, которые включают ограждение территории участка строительства, устройство бытового городка, площадок складирования, временных дорог и монтаж необходимой коммунальной инфраструктуры.

Подготовительный этап должен завершиться в конце февраля 2026 года, в марте компания приступит к выполнению основных строительно-монтажных работ. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2030 года.

Кампус разместится на земельном участке площадью более 55 га и будет включать жилой комплекс для студентов и аспирантов на 6 тыс. мест, многофункциональный учебный центр и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Площадь застройки - более 39 тыс. кв. м. На территории кампуса разместятся магазины, кафе, аптеки, фитнес-центры и другие необходимые сервисы, парки и зеленые зоны с пешеходными и велосипедными дорожками, спортивный стадион. Все эти объекты будут доступны для жителей и гостей Томска.