Обучающиеся дали клятву на верность Отечеству

ИВАНОВО, 1 сентября. /ТАСС/. Глава МЧС Александр Куренков вручил студенческие билеты курсантам Ивановской пожарно-спасательной академии Государственной противопожарной службы (ГПС) МЧС России , передает корреспондент ТАСС.

"МЧС России - это большая команда, задача которой прежде всего помогать людям, и с сегодняшнего дня вы стали ее частью. Легко не будет, однако всегда помните, что оценкой ваших знаний и умений, полученных в стенах академии, станут спасенные человеческие жизни", - сказал министр, обращаясь к учащимся во время торжественной церемонии.

Более 180 курсантов, свыше 40 студентов и порядка 40 кадетов Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России дали клятву на верность Отечеству и получили из рук министра студенческие билеты. "Присяга и клятва - это обещание быть достойными, честными и преданными своему делу. Это событие навсегда останется в ваших сердцах и определит ваш путь чести, долга и беззаветного служения на благо Родины", - отметил Куренков.

Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России образована 15 сентября 1966 года. Общее количество обучающихся на 1 сентября составляет почти 3 тыс. человек, а том числе 13 студентов из Казахстана и Азербайджана. За вклад в образовательную сферу учреждение получило благодарность президента РФ.

С 1 сентября обучение пожарно-спасательному делу стартовало в семи образовательных организаций высшего образования МЧС России. Среди учащихся - почти 360 иностранных граждан.