В интерьере обновленного комплекса будут, в частности, отсылки к облику исторического "Прибоя" и элементы бионики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Центр современного искусства (ЦСИ) имени Сергея Курехина в Санкт-Петербурге откроют после реконструкции 11 сентября, событие станет значимой частью программы Форума объединенных культур. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЦСИ.

"С 2004 года ЦСИ им. С. Курехина занимает здание бывшего кинотеатра "Прибой" на Среднем проспекте Васильевского острова. В 2016 году началась его реконструкция. Результатом стал новый многофункциональный комплекс с двумя концертными залами: большим и малым - репетиционными точками, общественной зоной, выставочными пространствами, кафе, телестудией, медиатекой, построенный в соответствии с самыми передовыми технологиями и оснащенный супер современным оборудованием", - рассказали в пресс-службе.

В интерьере обновленного центра - и отсылки к облику исторического "Прибоя", и элементы бионики, к примеру, характерные люстры в фойе, и огромные пространства LED-экранов. Автором архитектурного проекта выступил заслуженный художник России Александр Петров. Интерьерное решение было выбрано по итогам открытого конкурса студенческих проектов, в котором победил молодой архитектор Никита Сидоров. "Совместно с художественным руководителем центра было принято принципиальное решение: интерьер не должен перетягивать внимание. Пространство должно подчеркивать искусство", - приводит его слова пресс-служба.

В центре размещаются большой зал на 1 тыс. мест для масштабных концертов и театральных постановок; малый зал-трансформер для концертов, спектаклей, лекций и видеоинсталляций; концертно-выставочное пространство; гастрономические зоны; профессиональные студии для телесъемок и музыкальных репетиций; медиатека и фонды для хранения архивных материалов; а также постоянная экспозиция, посвященная Курехину.

"Этот проект - свидетельство того, что наш город не только бережно хранит классическое наследие, но и активно развивает современные направления искусства, - отметила художественный руководитель центра Анастасия Курехина. - Это место, где молодые таланты смогут найти поддержку и реализовать новые проекты. Это пространство, которое объединяет людей, увлеченных творчеством, и создает новые возможности для культурного обмена и развития, а также рабочие места для творческой молодежи".

ЦСИ имени Сергея Курехина на протяжении двух десятилетий занимается организацией и проведением международных фестивалей SKIF, "Электро-Механика", "Этно-Механика", "Видеоформа", спектаклей, перфомансов, концертов и выставок.

О Сергее Курехине

Сергей Курехин (1954-1996) вошел в новейшую историю российской культуры как рок- и джазовый музыкант, композитор-авангардист, киносценарист, актер, шоумен. Играл в группе "Аквариум" (1981-1985), в 1984 году собрал группу "Поп-механика", в шоу которой могли участвовать музыканты, певцы и художники разных школ и стилей. Он написал музыку к двум десяткам кинофильмов, среди них "Тюремный романс" Евгения Татарского (1993), "Три сестры" Сергея Соловьева (1994), "Замок" Алексея Балабанова (1994) и другие.

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур в 2025 году пройдет с 10 по 13 сентября. Ожидается, что в этом году участниками форума станут порядка 2 тыс. человек. Форум проводится с 2012 года.