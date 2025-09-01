ТАСС и "Жэньминь жибао" обсудили дальнейшее продвижение сотрудничества

Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов и гендиректор главного печатного органа ЦК КПК Юй Шаолян обсудили также несколько вопросов, включая роль СМИ в современном мире и сотрудничество между двумя сторонами в целях противостояния новым вызовам

ПЕКИН, 1 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов и генеральный директор главного печатного органа ЦК КПК "Жэньминь жибао" Юй Шаолян обсудили укрепление взаимодействия между двумя СМИ и высказались за обновление соглашения о сотрудничестве. Встреча состоялась в штаб-квартире китайской газеты в Пекине в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Китай.

Андрей Кондрашов озвучил два предложения о дальнейшем развитии взаимовыгодных контактов. "Первое касается обновления нашего с вами соглашения о сотрудничестве, потому что предыдущее было подписано 8 лет назад, и тогда там еще не шла речь о новых технологиях производства новостей, не было речи о глобальных принципах, связанных с фейками в отношении наших стран. Эти два положения могли бы войти в обновленное соглашение, которое мы с вами могли бы подписать", - сказал генеральный директор ТАСС, добавив, что аналогичное предложение агентство готово сделать и газете Global Times (входит в медиахолдинг "Жэньминь жибао"), главный редактор которой, Фань Чжэнвэй, также присутствовал на встрече.

"Потому что главное, что сегодня мы должны сделать вместе с вами, это сберечь правду. Это высшая ценность нашей профессии, на которую всегда покушаются", - отметил руководитель ТАСС.

В свою очередь Юй Шаолян рассказал об особенностях работы газеты, взаимодействии с другими СМИ и высоко оценил сотрудничество с агентством ТАСС. "Надеюсь, что гендиректор агентства Андрей Кондрашов посетит нас еще, чтобы еще больше укрепить наше сотрудничество в подготовке новостей, фотоматериалов, а также по линии инициативы "Один пояс - один путь", - сказал он, подчеркнув заинтересованность "Жэньминь жибао" в сотрудничестве с ведущим российским информационным агентством.

Андрей Кондрашов и Юй Шаолян обсудили также целый ряд вопросов, включая роль СМИ в современном мире и сотрудничество между двумя сторонами в целях противостояния новым вызовам. Гендиректор ТАСС проинформировал своего коллегу о том, что агентство уже активно работает в китайских соцсетях (Weibo и WeChat) и пригласил его взаимодействовать на этом направлении.

Гендиректор ТАСС рассказал на встрече с китайскими коллегами об учрежденной агентством совместно с АНО "Диалог регионы" Международной ассоциации по проверке фактов (Global Fact-Checking Network, GFCN) и приветствовал вступление в нее газеты "Жэньминь жибао".

Народный университет Китая

Андрей Кондрашов также посетил Институт журналистики при Народном университете Китая в Пекине и пообщался со студентами. В стенах вуза его принимал проректор института Чжан Хуэйфэн, на встрече с которым обсуждались актуальные вопросы, касающиеся работы СМИ двух стран.

"Роль средств массовой информации в мире сегодня возрастает как никогда. Вы видите, что вся планета изрыта окопами. Это войны идеологические, это войны торговые, но это и войны информационные", - сказал Андрей Кондрашов.

На встрече с руководством института присутствовали студенты - будущие китайские журналисты, которые приняли активное участие в дискуссии и задали гендиректору ТАСС немало вопросов. К примеру, владеющая русским языком студентка, назвавшаяся Варварой, спросила о том, как российские журналисты справляются с таким большим потоком негативной информации со стороны западных СМИ. Студентов интересовала и специфика работы ТАСС как в Китае, так и в других странах мира. Как отметили выступавшие, для них Россия - это прежде всего страна с великой культурой, историей и талантливым народом.

В ходе встречи Андрей Кондрашов попросил китайских студентов назвать слова, с которыми у них ассоциируется Россия. В ответах прозвучали: великая, могучая, искусство, культура, литература, сила, дружба, таланты и армия.

Народный университет Китая, основанный в 1937 году, входит в число ведущих вузов страны и является кузницей кадров по самым важным направлениям. Многие его известные выпускники в разные периоды развития страны занимали важные посты в партийно-государственном аппарате КНР.