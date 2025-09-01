Акция в рамках Десятилетия науки нацелена на популяризацию сферы исследований и разработок, в том числе среди молодежи

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Российские регионы начали выпуск специальных транспортных карт с фирменным дизайном, вдохновленным научным потенциалом городов, сообщили в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Акция в рамках Десятилетия науки и технологий стартовала к 1 сентября.

"Новая акция по выпуску транспортных карт с символикой Десятилетия нацелена на то, чтобы даже те люди, кто мало интересуется сферой исследований и разработок, увидели, что ежедневно пользуются ее достижениями. А молодежь поняла, что наука - это пространство для будущих возможностей. Акция уже запустилась в пяти регионах. Ожидается, что в течение сентября более 15,5 тысяч таких транспортных карт появятся в 11 субъектах страны", - рассказал Чернышенко, чьи слова приводит пресс-служба.

С 1 сентября акция работает в пяти регионах: Москве, Нижегородской, Архангельской, Мурманской областях и Республике Татарстан. В течение месяца количество субъектов увеличится до 11: в акции примут участие Краснодарский край (г. Сочи), Новосибирская, Челябинская, Свердловская, Калининградская и Самарская области. Планируется, что в дальнейшем к выпуску карт присоединятся Санкт-Петербург, Пермский край и другие субъекты страны.

В Москве "Тройка" исполнена в сине-голубой палитре с математическими формулами и графическими элементами. В Свердловской области "Екарта" выполнена в индустриальной стилистике с кристаллами и минералами. Специальный тираж карты "Волна Балтики" для Калининградской области оформлен в морской палитре и символизирует работу по изучению экосистем Балтийского моря.

В Самарской области карта выполнена в футуристической стилистике: на фоне мегаполиса изображен инновационный воздушный транспорт, напоминающий о космическом наследии. Республика Татарстан представила два варианта карт: с астрономической обсерваторией Казанского университета и с мечетью Кул Шариф, вписанной в футуристический образ города как символ гармонии культурного наследия и прогресса. На обратной стороне студенческой льготной карты "Поморье" Архангельской области разместили портрет академика Николая Лаверова.

На карте в Нижегородской области изображен уникальный комплекс УФЛ-2М, известный как Царь-лазер. Дизайн карты в Мурманской области включает северное сияние и арктические пейзажи. Новосибирская область подготовила сразу три дизайна серии "Сбертройка": Новосибирский государственный университет, технопарк Академгородка и строящийся мегасайенс-комплекс СКИФ.

В ряде регионов к дизайну подключили горожан и профессиональное сообщество. В Челябинской области облик новой транспортной выбрали сами жители: на голосование с использованием портала госуслуг вынесли три варианта оформления. Почти две трети голосов получил вариант, где академик Игорь Курчатов изображен на фоне Челябинска будущего.