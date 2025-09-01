Изучать основы направления будут 25 10-классников

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Первый медицинский профориентационный класс открылся при помощи региона-шефа - Новгородской области в школе № 4 города Энергодара. Преподавать в нем будут в том числе сотрудники Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, сообщил ТАСС мэр города Максим Пухов.

Энергодар является городом-спутником Запорожской АЭС. Там проживают сотрудники станции и их семьи. Обслуживанием населения атомграда занимается Медико-санитарная часть № 145 Южного окружного медицинского центра ФМБА России.

"В четвертой школе Энергодара открылся первый в городе новый медицинский класс. Ремонт помещения и его оснащение провели специалисты региона-шефа - Новгородской области. В медклассе установлены ноутбуки, микроскопы, он обеспечен современными наглядными пособиями и макетами", - рассказал Пухов.

Класс создан по образцу таких же новгородских учебных помещений, отметил замруководителя Управления защиты населения от ЧС и по обеспечению пожарной безопасности Новгородской области Евгения Савинова.

По словам директора школы № 4 Юлии Бехтеевой, в классе изучать основы медицинских дисциплин будут 25 10-классников. Занятия будут вести как учителя школы, так и специалисты ФМБА России, с которыми для этого заключен контракт. Она добавила, что благодаря оборудованию дети смогут получить наглядное представление о строении животных и растительных клеток, человеческих органов, а также научиться первой помощи.

"В этом году пятеро наших выпускников поступили в медицинский университет в Симферополе. Они будут учиться бесплатно, по контракту. А затем должны будут три года отработать в нашей поликлинике ФМБА", - добавила Бехтеева.