ИВАНОВО, 1 сентября. /ТАСС/. Глава МЧС РФ Александр Куренков в ходе рабочей поездки в Ивановскую область передал региону девять единиц новой техники в рамках оснащения подразделений.

Как передает корреспондент ТАСС, в ГУ МЧС по Ивановской области поступили две беспилотные авиационные системы с беспилотными воздушными судами самолетного типа, три автомобиля Lada Niva, специальное транспортное средство на базе пикапа УАЗ, снегоход с трейлером для работы в труднодоступных районах и два тягача "Камаз" для перевозки крупногабаритного оборудования.

Помимо этого, Куренков отметил заслуги личного состава за самоотверженную службу, вручив 1 государственную награду и еще 15 ведомственных.

МЧС России постоянно держит на контроле вопрос по оснащению подразделений современными образцами техники и оборудования. Так, с 2023 года в подразделения ведомства было поставлено свыше 5,6 тыс. единиц новой техники, а в 2024 году - 6,5 тыс. единиц. Рост объемов поставок увеличился примерно на 16%.