На первую линейку пришли 170 первоклассников

ИРКУТСК, 1 сентября. /ТАСС/. Блок для начальной школы №75 построили в густонаселенном микрорайоне Энергетиков Свердловского округа Иркутска. Строительство объекта велось по поручению президента РФ Владимира Путина, говорится в сообщении правительства области.

"Губернатор Игорь Кобзев принял участие в торжественной линейке в новом блоке начальной школы №75 города Иркутска, строительство которого завершилось в этом году и велось по поручению президента РФ Владимира Путина", - говорится в сообщении.

На первую линейку пришли 170 первоклассников, которые вместе с другими учениками начальных классов средней школы №75 Иркутска будут учиться в новом блоке. Корпус оснащен современной мебелью и образовательной системой "Уникум". Также в здании находится пищеблок, спортивный и актовый зал, библиотека, медицинский блок, кабинеты логопеда и психолога, вспомогательные помещения.

"Я очень рад, что наши дети будут расти, учиться и развиваться в этих светлых стенах, которые совсем скоро наполнятся веселыми голосами, задорным смехом и школьными звонками. Уверен, что дети и взрослые будут с удовольствием каждый день приходить сюда, что очень скоро это новое здание станет родным и знакомым. Ребята будут каждый день открывать для себя на уроках что-то новое, интересное, ведь рядом будут их учителя - мудрые наставники, надежные и ответственные, которые всегда поддержат и помогут вам поверить в свои силы", - заявил Кобзев на открытии.

Всего в Иркутской области учебный год начался для 335 тыс. школьников. Впервые за парты сегодня сели 29,3 тыс. учеников первых классов.