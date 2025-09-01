Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что у каждого субъекта России есть чем гордиться

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Развитие российских регионов продемонстрирует выставка "Регион-2030. Платформа будущего" в Национальном центре "Россия". Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Торжественное открытие выставки проходит в понедельник, проект представляет достижения субъектов РФ и их стратегические планы развития. В мероприятии принимают участие представители власти субъектов РФ.

"Не зря у нас сейчас эта выставка называется "Платформа будущего", потому что в каждом из российских регионов есть чем гордиться, есть уникальная история, есть места исторической памяти, есть удивительные природные богатства, есть люди, которыми гордится регион, потому что главное богатство - это всегда люди", - заявил Кириенко.

Он подчеркнул, что у каждого региона должна быть возможность рассказать не только про свою историю и сегодняшний день, но и показать, "куда двигается и развивается регион, какие планы, какие программы развития".

"Это интересно и жителям региона, это интересно всем жителям России, но на самом деле это очень интересно и всем жителям мира, потому что уже скоро, чуть больше чем через месяц, здесь, в Национальном центре "Россия", пройдет большой международный симпозиум "Создавая будущее", куда собирается абсолютное большинство стран мира", - сказал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ.