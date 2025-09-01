Обеспечена безопасная эксплуатация атомной станции

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Частичное отключение электричества в населенных пунктах Запорожской области не повлияло на работу Запорожской АЭС, заявила ТАСС директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

"В Энергодаре также произошло отключение энергоснабжение. Однако, на работу Запорожской АЭС это никак не повлияло. Обеспечена безопасная эксплуатация атомной станции", - сказала Яшина.

Ранее губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что в Запорожской области зафиксировано частичное отключение электроснабжения. Причины выясняются. Бригады энергетиков занимаются восстановительными работами.