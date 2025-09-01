В Национальном центре "Россия" открылась выставка "Регион-2030. Платформа будущего"

Проект представляет достижения субъектов РФ

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Выставка "Регион-2030. Платформа будущего" открылась в Национальном центре "Россия". Проект представляет достижения субъектов РФ и их стратегические планы развития, передает корреспондент ТАСС.

В экспозиции принимают участие первые семь регионов - Челябинская, Тульская, Воронежская и Амурская области, Ненецкий автономный округ, Республика Дагестан и Еврейская автономная область.

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил на торжественной церемонии открытия, что неслучайно выставка называется "Платформа будущего", поскольку в каждом из российских регионов есть чем гордиться. Он подчеркнул, что у каждого региона должна быть возможность рассказать не только про свою историю и сегодняшний день, но и показать, как развивается и куда двигается регион.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев на торжественной церемонии открытия поблагодарил организаторов за возможность принять участие в выставке. "В прошедшем году была выставка "Россия", где мы смогли представить свои текущие достижения, показать, что Россия сильна, крепка экономикой, что у России есть будущее. Эта выставка позволяет нам, регионам РФ, подтвердить, что мы устремлены в будущее, верим в великую Россию и очень любим нашу Родину", - сказал он.

Как отметили в пресс-службе Национального центра "Россия", каждый субъект подготовил специализированный стенд, сочетающий современные мультимедийные технологии с подлинными историческими артефактами. Экспозиции включат интерактивные инсталляции, посвященные экономическим, социальным и культурным достижениям регионов. Особое внимание будет уделено перспективным проектам развития территорий.

Гости выставки смогут отправиться в виртуальное путешествие по регионам России на легендарном паровозе 2-3-2В. Экспонат представит собой точную копию опытного скоростного локомотива, спроектированного в 1938 году на Ворошиловградском паровозостроительном заводе. Посетители увидят, как инженерные решения прошлого века перекликаются с сегодняшними транспортными инновациями.